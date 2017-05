S. KURITA

01:25

Los emojis no tienen una pronunciación propia, es decir, que cada uno lo pronuncia en su idioma porque se trata de una representación gráfica. Por lo tanto, en lo que se refiere al lenguaje emoji, podríamos decir que se trata solo de un lenguaje escrito ya que nunca se va a poder hablar con ellos. Este hecho delimita la comunicación con emojis a un solo lugar: los dispositivos digitales.



Pero que no se puedan pronunciar no quiere decir que no nos podamos comunicar con ellos. De hecho, los emojis sirven incluso para comunicarte con personas que no hablan tu mismo idioma. En este sentido, yo entiendo, y mucha gente lo ha demostrado ya, que el emoji es un lenguaje. O quizás, yendo un poco más allá, un medio universal para comunicarse.